Evento contou com a participação de 63 entidades e apresentações de cases de sucesso de instituições com experiência na área

publicado em 22/02/2019

A Captação de Recursos é um setor muito importante para as entidades filantrópicas, na busca de soluções para custear e manter os atendimentos prestados. A Santa Casa de Votuporanga faz parte de um comitê criado pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp) e, participou nesta semana de uma reunião na Santa Casa de São Paulo.

Na ocasião, o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) abordou o tema “Fundos filantrópicos: o que fazer a partir de agora?”. Além disso, a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes e a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo relataram suas experiências na área de captação. Participaram do evento representantes de 63 Hospitais do estado de São Paulo e Rio de Janeiro.

A gestora do Núcleo de Comunicação e Captação de Recursos do Hospital, Janaina Cristina da Silva esteve presente no encontro, onde vivenciou os cases de sucesso das outras instituições.

“Estamos observando que é preciso investir cada vez mais nas capacitações e na busca de novos projetos para que a Santa Casa continue a atender com qualidade e humanização. Conhecer a realidade de outros hospitais que já atuam na área da Captação de Recursos é enriquecedor e nos dá forças para criarmos mecanismos para atrair novas receitas”, contou.

De acordo com o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o evento é muito importante para a profissionalização do serviço da Instituição. “Precisamos preparar nossos agentes captadores para que novas parcerias sejam firmadas e expandir cada vez mais nossa atuação frente as oportunidades para aumentar as receitas da instituição, seja via as esferas governamentais, com emendas, iniciativa privada ou com o envolvimento da comunidade local e regional. O importante é não parar este trabalho que já existe no Hospital e tem tudo para crescer ainda mais, auxiliando no desenvolvimento da entidade e no bom atendimento de nossos pacientes”, relatou.