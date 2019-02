Para qualquer tipo de ocorrência referente à iluminação pública, os munícipes devem registrar as manifestações por meio do 0800 033 1825; CSC tem 24 horas para executar a manutenção

A Prefeitura de Votuporanga reforça que desde o último dia 07 de janeiro, a empresa CSC (Construtora Siqueira Cardoso) assumiu a execução dos serviços de manutenção da iluminação pública do Município, conforme contratação estabelecida por meio de processo licitatório.

Portanto, é importante destacar que para a solução de qualquer tipo de ocorrência referente à iluminação pública, os munícipes devem, sempre, registrar as manifestações por meio do 0800 033 1825, pela Central de Atendimento da empresa, ou por meio dos canais de atendimento da Ouvidoria Municipal, quais sejam: 0800 770 3590, atendimento presencial na Rua Pará, 3227, ou no Portal da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br).

Vale ressaltar que a CSC, assim como rege o contrato, tem prazo de 24 horas para executar a manutenção e possíveis reparos, a contar da data de geração da Ordem de Serviço. A empresa é responsável por gerenciar e manter os ativos de iluminação pública (lâmpadas, luminárias, reatores, sensores, braçadeiras, braços de sustentação e fios que ligam a lâmpada à rede).

A Prefeitura irá acompanhar e avaliar a qualidade do serviço prestado pela empresa, assim como já vinha ocorrendo.