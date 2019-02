Ação pretende minimizar os impactos gerados pelas chuvas; do início de janeiro até agora, quase 200 pontos já receberam massa asfáltica

publicado em 09/02/2019

Desde o início de janeiro, quase 200 pontos já receberam um total de 78 toneladas de massa asfáltica (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio das equipes da Secretaria de Obras, intensificou o serviço de tapa-buraco, visando minimizar os impactos gerados pelas chuvas características do verão. Desde o início de janeiro, quase 200 pontos já receberam um total de 78 toneladas de massa asfáltica.

As equipes foram reforçadas para o atendimento da demanda, executada com base em levantamentos elaborados pela equipe de monitoramento da pasta ou solicitadas pela população. Alguns pontos das avenidas Vale do Sol, Antônio Augusto Paes e Emílio Arroyo Hernandes, entre outras, já receberam a melhoria.

A ação segue em andamento e outras vias que necessitam do serviço receberão as intervenções da Operação Tapa-Buracos. Até o final deste ano, a Prefeitura aplicará 1,5 mil toneladas de massa asfáltica neste trabalho. “Nossas equipes percorrem diariamente as avenidas e ruas nos bairros para o trabalho de aplicação de massa asfáltica. Neste trabalho de rotina, permaneceremos empenhados durante o ano todo”.

Em dois anos, a Prefeitura aplicou 2,7 mil toneladas de massa asfáltica em tapa-buraco por ruas e avenidas da cidade. Só em 2018, foram 1,4 mil toneladas aplicadas.

Recapeamento em mais de 200 quarteirões

Os serviços de recuperação da malha viária em Votuporanga contam também com o reforço de recapeamento asfáltico, uma importante ferramenta para a reparação das vias públicas mais danificadas. Entre 2017 e 2018, a atual gestão investiu cerca de R$ 4 milhões nos programas de recuperação de ruas e avenidas, sendo apenas R$ 257 mil de recursos próprios e o restante conquistado com apoio dos Governos Federal e Estadual. Neste período, mais de 200 quarteirões receberam nova massa asfáltica.