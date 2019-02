Line-up conta com Jorge & Matheus, Steve Aoki, Batom na Cueca, Dennis DJ, Jota Quest, Jerry Smith, Cat Dealers, A Zorra, Tomate, Zé Neto & Cristiano e outros

publicado em 19/02/2019

O OBA Festival 2019 será do dia 2 a 5 de março, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera” (Foto: Divulgação)

Os organizadores do OBA Festival 2019 confirmaram mais duas atrações para o line-up da 13ª edição do Carnaval de Votuporanga, um dos principais do Brasil e o maior do Estado de São Paulo, que será realizado do dia 2 a 5 de março. A apresentação do projeto musical Open Farra será no sábado, dia 2, no palco do Mundo OBA. Já o DJ Daniel das Micaretas, do programa Acelera Aê, da rádio carioca Rio FM, é o DJ residente do evento com apresentações todos os dias entre as principais atrações do palco principal.

Comandado pelo duo de DJs mais irreverentes do Brasil, Marcelo Ié Ié, do antigo programa “Pânico”, exibido pela Band, e Rodrigo Mila, além da estrela internacional Tokinho, o Open Farra vem dominado as festas espalhadas pelo país. O trio mescla músicas autorais, open format, funk, eletrônico e sucessos atemporais de todos os ritmos. Além dos três integrantes, a apresentação é recheada de esquetes de humor, efeitos especiais e participações de personagens, que variam de múmia a cavalo.

Daniel das Micaretas começou a carreira tocando em pequenas festas. Aos poucos, o DJ conquistou seu espaço com as mixagens de músicas baianas e apresentações nas principais casas noturnas e micaretas do Brasil. Pioneiro em tocar axé music em boates, atingiu todas as classes sociais, conquistando prestígio entre artistas como Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Banda Eva, Olodum, A Zorra, Timbalada, André Lelis, Jammil e outros.

Além do Open Farra no sábado, haverá shows de Jorge & Matheus, Steve Aoki, Batom na Cueca e Dennis DJ. No domingo, dia 3, é a vez de Jota Quest, Jerry Smith, Gusttavo Lima, Xand Avião e Léo Santana. Já na segunda-feira, dia 4, tem Monobloco, Cat Dealers, Bonde do Tigrão, Wesley Safadão e A Zorra. Na terça-feira, dia 5, tem Tomate e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano.

