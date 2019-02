Apresentação será no dia 08 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no Centro de Convenções

publicado em 20/02/2019

A Orquestra é formada por alunos e professoras da Escola Municipal de Artes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Datas especiais merecem comemorações ainda mais especiais. Para homenagear a força e a sensibilidade da mulher, nada melhor do que um concerto especial, preparado pela Orquestra Sinfônica da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, mantida pela Prefeitura de Votuporanga. O evento será realizado no dia 08 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade.

O Especial Chiquinha Gonzaga “Um brinco de Concerto” dá destaque às musicistas que integram a orquestra, com a execução de peças solo, acompanhadas ora pelo próprio grupo, ora pelo piano. Além do tributo à uma mulher que é referência musical, como Chiquinha Gonzaga. O repertório contará com músicas como: “Atraente”, “Corta Jaca”, “Lua Branca”, “Morena”, “Tango Brasileiro”, “Ô Abre-Alas” e muito mais.

De acordo com o Maestro Mazinho Sartori, “este é o terceiro ano consecutivo que abrimos a temporada da Orquestra com essa homenagem às mulheres. Isso tem consolidado nosso trabalho e criando uma tradição na cidade”.

Chiquinha Gonzaga

Chiquinha Gonzaga foi uma compositora considerada uma das maiores personalidades femininas da história da música popular brasileira. Sua obra reúne dezenas de partituras para peças teatrais e centenas de músicas nos mais variados gêneros: polca, tango brasileiro, valsa, habanera, schottisch, mazurca e modinha. Bastante avançada para o seu tempo, ela desafiou preconceitos raciais e de gênero. Escreveu a primeira marcha carnavalesca com letra "Ó Abre Alas", em 1899 e também foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil.

Sua estreia como compositora se deu com a polca “Atraente”. Em janeiro de 1885, Chiquinha Gonzaga estreou no teatro com a opereta “A corte na roça”, representada no Teatro Príncipe Imperial. Em 1889, regeu, no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, um original concerto de violões, promovendo este instrumento ainda estigmatizado.

Chiquinha Gonzaga teve seu trabalho reconhecido em vida, sendo festejada pelo público e pela crítica. Personalidade exuberante, ela foi dos compositores brasileiros a que trabalhou com maior intensidade a transição entre a música estrangeira e a nacional. Com isso, abriu o caminho e ajudou a definir os rumos da música propriamente brasileira, que se consolidaria nas primeiras décadas do século XX.

Orquestra Sinfônica de Votuporanga

Formada por alunos e professores da Escola Municipal de Artes, a Orquestra tem como finalidade a didática musical, já que faz parte da grade curricular dos cursos de música oferecidos pela escola (prática de conjunto).