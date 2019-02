Estão disponíveis 150 vagas para crianças e adolescentes de 10 a 18 anos; inscrições vão até 20 de fevereiro

publicado em 07/02/2019

As inscrições para os cursos devem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro, na secretaria da Escola Municipal de Artes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Você tem entre 10 e 16 anos ou conhece alguém nessa faixa etária que goste de música? A Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, mantida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para diversos cursos musicais gratuitos neste primeiro semestre de 2019.

Os interessados podem optar pelos cursos do "Projeto Sinfônico" ou do "Projeto Música Livre". No primeiro, os instrumentos que podem ser escolhidos são: violino, viola de arco, violoncelo, contrabaixo acústico e percussão sinfônica. Já no segundo, o aluno pode optar por flauta-doce, violão popular ou percussão popular. Ao todo, foram disponibilizadas mais de 150 vagas, entre os períodos da manhã e tarde, para a faixa etária de 10 a 18 anos.

As inscrições para os cursos devem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro, na secretaria da Escola Municipal de Artes, localizada na rua São Paulo, nº 3546, Patrimônio Novo (Anexa à Concha Acústica). Para mais informações, o telefone da Escola é (17) 3422-4288.