O projeto foi aprovado na noite desta segunda-feira, na sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga e seguirá para a Prefeitura

publicado em 11/02/2019

Quatro projetos foram votados e aprovados na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Quatro projetos foram vota dos e aprovados na noite desta segunda-feira na terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, entre eles o que reserva vagas de estacionamento para gestantes. A medida agora será encaminhada ao prefeito João Dado.

Como de costume, o primeiro a usar a tribuna no tempo destinado à fala dos parlamentares foi o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), presidente da Câmara. Entre os assuntos, ele comentou sobre a interdição dos decks no Parque da Cultura. Na visão do parlamentar, é inadmissível um espaço como este estar com o piso de madeira em condições ruins.

Entre as indicações apresentadas pelo vereador Professor Casali (PSD) está uma que solicita que a Prefeitura promova ações de conscientização junto aos servidores públicos municipais que trabalham em obras e serviços nas vias públicas para o uso obrigatório dos uniformes com faixas refletivas.

Chandelly Protetor (PTC) falou sobre uma lei municipal para que pessoas autistas tenham atendimento prioritário em Votuporanga. “É uma campanha que estou lançando hoje”, falou. Uma lei municipal de autoria do parlamentar já determina esse atendimento prioritário. Novamente, o legislador reclamou sobre a falta de alimentos para os macacos que ficam no local conhecido como Mata dos Macacos.

A Missionária Edinalva Azevedo (PRB) reclamou da colocação de lixo em alguns pontos da cidade e sugeriu a implantação de um projeto existente em Paulínia, em que os resíduos são colocados em pontos estratégicos e o lixo fica em um container subterrâneo. “Não é um projeto muito caro, porque eu sei quando custa um container”, disse.

Sílvio Carvalho, o Silvão, (PSDB) comentou sobre a possível redução dos salários do prefeito, vereadores e secretários. Ele entende que o salário de vereador em Votuporanga é razoável “e não vai deixar ninguém rico”. “Se chegar na Câmara, eu vou analisar”, contou.

Sexto vereador a falar, Marcelo Coienca (MDB) entende que as pessoas que ingressaram com o projeto de redução dos salários “é politicagem”. “São pessoas que não tiveram cem votos”, destacou.

Osmair Ferrari (PP) voltou a falar sobre a cobertura e iluminação da Arena Plínio Marin. Ele observou que mais peças chegaram para a obra, por isso o parlamentar entende que é importante a cobrança feita pelos vereadores. “Sempre estaremos cobrando”, disse.

Emerson Pereira (SD) reclamou da questão da iluminação pública na avenida Mário Pozzobon, no local conhecido como avenida no Linhão. Na opinião do legislador, a situação não pode continuar como está, portanto o Executivo deve tomar providências.

Último vereador a falar nesta parte da sessão, Daniel David (PV) solicitou que seja climatizado o local que abriga o Poupatempo. “O calor aqui é muito forte e parece que cada vez aumenta mais, então fazemos essa indicação para climatizar o local, não somente para as pessoas que vão lá solicitar algum serviço, mas também para os funcionários”.

Projetos

Quatro projetos foram votados e aprovados na sessão desta segunda-feira. Uma iniciativa do Poder Executivo autoriza a Prefeitura a conceder premiação aos projetos culturais selecionados no concurso ProAC no município no exercício de 2019.

A proposta do vereador Emerson Pereira (SD) institui o Título “Educador Nota 1000” a ser outorgado pela Câmara Municipal aos profissionais educadores das instituições de ensino públicas e privadas de todos os níveis de formação educacional.

A matéria de autoria do vereador Meidão assegura a reserva para gestantes, durante todo o período gestacional, de vagas preferenciais nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir melhor comodidade aos beneficiários. As vagas deverão ser em número equivalente a dois por cento do total, garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes.