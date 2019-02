Estudantes estiveram acompanhados do docente da graduação Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, responsável pela disciplina de Cultura de Plantas Oleaginosas

publicado em 11/02/2019

Os alunos dos 7º e 9º períodos do curso de Agronomia da Unifev participaram, recentemente, de uma feira sobre as principais tendências do mercado da Agricultura (Foto: Unifev)

Os alunos dos 7º e 9º períodos do curso de Agronomia da Unifev participaram, recentemente, de uma feira sobre as principais tendências do mercado da Agricultura, a ExpoSoja 2019, realizada na cidade de Mirassol. Na oportunidade, os estudantes estiveram acompanhados do docente da graduação Prof. Dr. Juliano Costa da Silva.

A visita faz parte do conteúdo programático da disciplina de Cultura de Plantas Oleaginosas, que abrange o estudo da soja. De acordo com o docente, é importante que os alunos comecem a ter contato com a profissão na prática, de maneira que consigam adquirir conhecimentos acerca das principais tecnologias utilizadas no campo, atualmente.