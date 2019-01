Moradores de General Salgado, Cardoso e Cosmorama poderão realizar a prova em suas cidades, no período da noite

publicado em 16/01/2019

Mais informações podem ser obtidas no site da Unifev ou pelos telefones 0800 015 0228 e (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

Estão chegando ao fim os prazos de inscrições online para os Vestibulares in loco da UNIFEV. Além do Vestibular tradicional, que acontece na Cidade Universitária no dia 20, General Salgado, Cardoso e Cosmorama sediarão o processo seletivo nos próximos dias 22, 23 e 24, respectivamente.

Os moradores de General Salgado têm até o dia 18 para realizar a inscrição, com o vencimento do boleto para o dia 21. De Cardoso, o prazo de inscrição é até o dia 20, com vencimento do boleto para o dia seguinte. O mesmo acontece com Cosmorama, que recebe inscrições até o dia 21 e o pagamento pode ser efetuado até o dia 22.

As inscrições para o Vestibular in loco Unifev devem ser feitas pelo site www.unifev.edu.br/sga/vestibular. O candidato deverá, ainda, escolher o município de sua preferência. A taxa é de R$ 30, que será restituída em forma de crédito ao aluno aprovado quando a matrícula for efetivada.

2º Curso

Quem já possui um diploma de Ensino Superior não precisa fazer o Vestibular Unifev. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação deve garantir a sua vaga matriculando-se, imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).

Enem

O mesmo é possível para quem já fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. As notas do Enem também são válidas para o ingresso direto na Instituição.