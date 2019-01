Evento será na praça em frente à Concha Acústica; iniciativa movimentou comércio por 35 dias

publicado em 04/01/2019

Mais de 50 prêmios foram sorteados pela Associação Comercial em 2018 (Foto: Divulgação/ACV)

Já imaginou começar o ano com um carro 0km na garagem ou com uma TV 4K de 40 polegadas em casa? Neste sábado (5/1), a ACV – Associação Comercial de Votuporanga sorteará os prêmios principais da campanha “Natal em família ACV” e também entregará os 10 vales-compras de R$300 cada, sorteados no dia 20 de dezembro.

O sorteio será na praça em frente à Concha Acústica, às 10h. Toda a população pode participar. “Cerca de 400 mil cupons foram distribuídos em 35 dias de promoção. A iniciativa contribuiu para intensificar ainda mais o movimento do comércio, que tradicionalmente atrai consumidores de Votuporanga e toda a região”, destacou Valdeci Merlotti, presidente da ACV.