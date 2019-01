Oficina será neste domingo no Parque da Cultura a partir das 15h30, e terá como enfoque a produção de brinquedos e artesanatos feitos a partir de materiais recicláveis

publicado em 15/01/2019

Todas as crianças que estão na faixa etária de 6 a 14 anos estão convidadas a aprender e se divertir na Oficina (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Saev Ambiental realiza neste domingo (20/1), a “Oficina de Reciclagem com o Saevinho”. A atividade voltada às crianças é gratuita e será promovida no Parque da Cultura, a partir das 15h30. O objetivo é ensinar e incentivar as crianças a reciclar, despertando a consciência ambiental, e ao mesmo tempo desenvolver a criatividade e a imaginação. Todas as crianças que estão na faixa etária de 6 a 14 anos estão convidadas a aprender e se divertir na Oficina.

Com a utilização de materiais recicláveis, o mascote Saevinho, juntamente com as crianças produzirão brinquedos e artesanatos. Rolos de papel higiênico, folhas sulfite já usadas, caixas de creme dental, pedaços de papel, caixas e embalagens de produtos, garrafas pet, que iriam para o descarte serão utilizados na Oficina.

De acordo com o coordenador da atividade, o pedagogo Leandro Ferreira, a criança irá escolher entre os modelos de brinquedos e artesanatos e criará o seu próprio para levar para casa. Para essa atividade serão distribuídas tintas guache, canetinhas, lápis de cor, cola e tesoura para confecção das peças. “Esta é uma opção muito divertida para incentivar às crianças a desenvolver suas habilidades manuais, criatividade, imaginação, além de estimular a reciclagem e ajudar a contribuir para redução de resíduos sólidos”.