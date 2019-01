O programa é oferecido para famílias beneficiárias do Bolsa Família e Prestação Continuada

publicado em 28/01/2019

A primeira infância é uma etapa do ciclo vital marcada por importantes aquisições para o desenvolvimento humano (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza desde o ano passado o programa Criança Feliz, que atende crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social beneficiárias do Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada.

A primeira infância é uma etapa do ciclo vital marcada por importantes aquisições para o desenvolvimento humano, pela imaturidade e vulnerabilidade da criança e por sua condição peculiar de dependência do ambiente e de cuidados, desta forma o programa busca potencializar as competências da família para o cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento infantil. Neste ano, já foram atendidos 69 indivíduos.

Durante as visitas domiciliares, a valorização das interações familiares com a criança, a identificação e recomendação de brincadeiras e atividades comunicativas são fatores de apoio para o estímulo dos vínculos e o desenvolvimento infantil. As brincadeiras e as atividades são adequadas ao processo de desenvolvimento e respeitam a singularidade de cada criança.

Este conjunto de atenções favorece o fortalecimento de vínculos e a construção de um ambiente positivo para a promoção do desenvolvimento infantil integral e enriquece o repertório de atividades lúdicas e de interação entre todos os membros da família.