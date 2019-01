A empresa emitiu um comunicado aos consumidores da cidade

publicado em 21/01/2019

(Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Nesta segunda-feira (21), a rede de supermercados Laranjão encerrou suas atividades em Votuporanga. “Em 2017, inauguramos em Votuporanga uma loja que foi e ainda é motivo de muito orgulho para nós. Por isso é com muito pesar que tomamos uma medida extrema, porém necessária”, diz o comunicado da empresa.

“Encerramos as nossas atividades na cidade no dia 21 de janeiro de 2019. Essa decisão faz parte de uma reestruturação e será fundamental para manter as demais lojas ativas e atuantes”, diz a nota.