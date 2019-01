Doula Arlete Mendes irá explicar métodos de alívio de dor no trabalho de parto, a partir das 19h30, no Espaço Unifev Saúde

publicado em 09/01/2019

O tema abordará os métodos de alívio da dor no trabalho de parto, a partir das 19h30, no Espaço Unifev Saúde (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Quase toda gestante morre de medo só de pensar na dor do parto. A desinformação e o medo geram ansiedade de forma com que a grávida escolha a cesárea. Pensando em esclarecer as mamães sobre maneiras de driblar os desconfortos, o primeiro Encontro de Famílias Grávidas do ano, promovido pela Santa Casa e SanSaúde, traz a doula e educadora perinatal, Arlete Mendes, no próximo dia 17.

Arlete irá explicar os métodos de alívio da dor no trabalho de parto, a partir das 19h30, no Espaço Unifev Saúde. “As participantes têm consciência da existência da dor, nas conversas com as amigas, acabam desistindo do parto normal, porque escutam que "sofrerão com dor" durante 10, 12 ou mais horas e quem é que quer isso né!?!? Vou falar do misticismo que existe, e sobre o nascimento real, não o visto nas telenovelas ou redes sociais”, contou.

A doula contou que alguns fatores podem influenciar durante o procedimento. “O emocional da família em relação à gestante, lutos recentes, problema de saúde pessoal ou ente próximo, se foi uma gravidez indesejada, etc. Durante estes cinco anos, já escutei muitos relatos dolorosos de mulheres que sofreram violências de um modo geral na vida. Tudo isso interfere. Em meus encontros com elas, procuro trabalhar esse psicológico, pois um bom trabalho de parto começa na mente, que comanda todo nosso corpo”, afirmou.

Técnicas como aromaterapia, cromoterapia, massagem, vocalização, banho de imersão ou aspersão, musicoterapia, uso da bola suíça e posições diferentes durante o trabalho de parto podem auxiliar a amenizar as dores. “Levarei banqueta e bola, aumentando o vínculo. Assim o dia que derem entrada na maternidade estarão mais familiarizadas, facilitando assim todo o processo de chegada do bebê para a vida”, complementou.

Com todo este tempo de experiência, a chegada de um neném ainda emociona a doula. “O nascimento de um ser não é brincadeira, é um momento que eu ainda não consigo explicar em palavras. É uma magia, uma espera que vale o caminho percorrido, pois quando essa mãe o recebe em seu colo ainda ligada a ele pelo cordão umbilical, é uma explosão de sentimentos, um gozo inexplicável. Quero muito transmitir estas sensações a elas, para que se abram à possibilidade de parto normal”, disse.