A reunião aconteceu no gabinete do presidente Meidão, na Casa de Leis

publicado em 19/01/2019

O prefeito João Dado protocolou quatro projetos de leis que deverão ser votados em regime de urgência (Foto: A Cidade)

O prefeito João Dado fez uma visita de cortesia ao presidente da Câmara Municipal - Mehde Meidão Slaiman Kanso e aos demais vereadores. A reunião aconteceu no gabinete do presidente Meidão, na Casa de Leis e, na ocasião, Dado protocolou quatro projetos de leis que deverão ser votados em regime de urgência pelos vereadores.

Diante da urgência que pede os documentos em razão de prazos e de convênios que serão firmados pelo Executivo, o presidente da Câmara determinou a convocação de uma sessão extraordinária nesta segunda-feira, dia 21, às 10 horas. No plenário “Drº Octávio Viscardi”, os vereadores se reunirão para discutir e votar quatro propostas enviadas pelo prefeito.

Na reunião, Dado pediu aos vereadores que analisem as propostas que tratam de celebração de convênios entre a Prefeitura e o Senai - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que objetiva a realização de cursos profissionalizantes gratuitos para moradores de Votuporanga; alteração na lei nº 5.291, dos serviços funerários e a proposta visa instituir benefícios eventuais na modalidade Auxílio-Funeral da Política de Assistência Social; projeto de lei nº 03/2019 - que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio nos termos de cooperação com o Sebrae - unidade de Votuporanga, para a realização de cursos gratuitos destinados aos micro e pequenos empreendedores da cidade; e ainda projeto de abertura de crédito adicional no valor de R$ 890 mil.

Por se tratar de abertura de crédito, os vereadores terão que se reunir em audiência pública antes da sessão ordinária, ou seja, às 9h30, desta segunda-feira.

Em sua primeira visita oficial à Câmara em 2019, Dado mais uma vez agradeceu a parceria com o Legislativo e se colocou à disposição dos vereadores. Informou ainda que estará presente na primeira sessão ordinária do atual ano legislativo marcada para segunda-feira, dia 28, a partir das 18 horas.