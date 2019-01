Calendário permite que empresários programem suas ações para datas e horários de aberturas diferenciadas

publicado em 21/01/2019

Entre as datas destacadas, a segunda-feira de Carnaval e a sexta-feira que antecede o Dia das Mães (Foto: Divulgação/ACV)

A ACV – Associação Comercial de Votuporanga já começou a distribuir o calendário 2019 da entidade. Como tem ocorrido nos últimos anos, a programação é uma estratégia adotada para que os associados, comerciários e consumidores se preparem antecipadamente para aberturas em horários especiais.

Entre as datas destacadas, a segunda-feira de Carnaval e a sexta-feira que antecede o Dia das Mães. Na segunda do Carnaval (4/3), as lojas ficarão abertas das 13h às 18h. Já na sexta do Dia das Mães (10/5), das 9h às 22h.

“Os calendários são entregues gratuitamente aos associados. Com essa pré-definição de datas fica mais fácil eles organizarem seus projetos e horários das equipes, para que consigam bons resultados nesses períodos”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.