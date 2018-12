Os interessados devem comparecer nos postos levando o currículo, carteira profissional, CPF, RG e número do PIS

publicado em 21/12/2018

O PAT da cidade está localizado na rua Barão do Rio Branco, 4497; o horário de atendimento é das 8h30 às 16h30 (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br





Quem está à procura de uma vaga de emprego pode preparar o currículo e ir até um dos Postos de Atendimento ao Trabalhador entre Votuporanga e região. Nesta semana, são ofertadas vagas de emprego entre Votuporanga, Santa Fé do Sul, Jales, São José do Rio Preto e Catanduva.

Os interessados devem comparecer nos postos levando carteira profissional, CPF, RG e número do PIS para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhamento, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.

A Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, a SERT, informou que “nosso sistema é online e as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento”.

Em Votuporanga são ofertadas 66 vagas de emprego entre gerente de loja e supermercado, técnico em fotônica, visual merchandising, assistente administrativo, auxiliar de faturamento, operador de caixa, auxiliar nos serviços de alimentação, trabalhador da manutenção de edificações, fiscal de loja, supervisor de vendas comercial, vendedor de comércio varejista, atendente de lojas e mercados, costureiro, estofador de móveis e montador de móveis e artefatos de madeira. O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497. O horário de atendimento ao público é das 8h30 às 16h30. O telefone é o (17) 3421 – 4488.

No PAT de Jales são quatro oportunidades entre técnico de telecomunicações, atendente de lojas e mercados e açougueiro.

Em Santa Fé do Sul são 29 vagas entre vendedor pracista, cobrador interno, empregado doméstico nos serviços gerais, cozinheiro geral, garçom, auxiliar nos serviços de alimentação, faxineiro, limpador de piscinas, auxiliar de farmácia de manipulação, vendedor de comércio varejista, carpinteiro, marceneiro, padeiro, confeiteiro, açougueiro e mecânico de manutenção de máquinas de construção.

O PAT de São José do Rio Preto oferta 17 oportunidades entre representante comercial autônomo, almoxarife, cozinheiro geral, auxiliar nos serviços de alimentação e manicure.

Em Catanduva são 63 vagas entre gerente de loja e supermercado, economista financeiro, técnico em nutrição e dietética, vendedor pracista, representante comercial autônomo, supervisor administrativo, almoxarife, operador de telemarketing, empregado doméstico nos serviços gerais, cozinheiro do serviço doméstico, auxiliar de manutenção predial, faxineiro, trabalhador da manutenção de edificações, porteiro de edifícios, vendedor de comércio varejista, jardineiro, pedreiro, servente de obras, montador de estruturas metálicas e preparador de estruturas metálicas.