Cerimônia ocorreu no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo; estudantes receberam certificados e presentes

publicado em 05/12/2018

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Unifev colaram grau na última sexta-feira (dia 30), no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

A mesa de honra foi composta pela diretora do Colégio, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral; a coordenadora do Ensino Médio, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni; a coordenadora do Ensino Fundamental II, Profa. Esp. Maria da Cruz Martins Viola; a patronesse Profa. Esp. Danitielle Renesto Pozeti, a Pró-Reitora Acadêmica da UNIFEV, Profa. Dra. Encarnação Manzano; e o prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho. O professor nome de turma escolhido pelos alunos foi Prof. Esp. Paulo Eduardo de Mattos Stipp.

No encerramento da solenidade, o prefeito destacou a palavra ética, que fora apresentada pelos oradores, juramentistas e patronesse em seus discursos. “A ética deve ser o alicerce de uma boa educação e deverá fazer parte da vida de todos esses alunos que, agora, escolherão seus caminhos profissionais”.