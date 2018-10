Professores foram homenageados na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 16/10/2018

Na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga professores da cidade foram homenageados com votos de congratulação pelo Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro

Daniel Castro

Na sessão de ontem da Câmara Municipal de Votuporanga professores da cidade foram homenageados com votos de congratulação pelo Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro.

Primeiro a usar a tribuna, o vereador Mehde Meidão (PSD) falou sobre a instalação da Havan em Votuporanga. “Aqueles que acharam que era uma piada, aí está o início da obra em Votuporanga”, comentou. Ele explicou que a obra será de muita importância para a cidade, uma vez que vai gerar emprego e renda na cidade.

O Professor Casali (PSD) falou sobre o Dia do Professor e apresentou um Voto de Congratulação aos professores de todos os níveis de ensino do município pela passagem do seu dia comemorativo. “Devemos ressaltar o papel de nossos professores, que são a figura mais importante no processo educativo, responsáveis pela formação de cidadãos, ensinando-os desde cedo sobre as diversas áreas do conhecimento humano, sobre a vida e a sociedade, tornando-se fundamental no desenvolvimento do estudante e do cidadão consciente”, apontou.

Casali observou que o Dia do Professor é uma data especial para todos aqueles que acreditam que o Brasil somente poderá amenizar suas desigualdades sociais, culturais e econômicas, “quando tivermos condições educacionais de boa qualidade para todos”. “Assim, esta Casa de Leis, constituída por legítimos representantes do povo votuporanguense, não poderia deixar de homenagear nossos professores pela passagem de seu dia comemorativo, com o intuito de ressaltar sua importância para o progresso deste país”, relatou.

Já o vereador Emerson Pereira (SD) apresentou Voto de Congratulação à professora Isabel de Cássia Marcelino da Silva e ao professor Thiago Iani Costa Ramos pelas suas relevantes contribuições para o segmento da educação no município.

Último vereador a falar, Silvio Carvalho, o Silvão (PSDB), também parabenizou os professores pela data.





Projeto

Somente um projeto foi votado e aprovado na noite de ontem. A proposta do Poder Executivo abre crédito adicional especial no valor de R$ 46 mil. O valor destina-se a estruturação da Rede Socioassistencial de Proteção Social Especial de Média Complexidade.