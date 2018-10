"Já reformulamos a Patrulha Agrícola, implantamos a Feira do Produtor Rural, incentivando a agricultura familiar e, agora, damos um passo maior nesta direção, já que os benefícios que o programa trará aos moradores e proprietários de imóveis da zona rural serão incalculáveis, de vez que facilitará o acesso de serviços importantes como o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), Polícia, Bombeiros, transporte escolar, dentre outros avanços", completa Dado. O primeiro passo para a implantação deste projeto, que terá a importante parceria da Regional da CATI de Votuporanga, foi dado no final de setembro, com a visita de uma delegação votuporanguense ao município de Botucatu, que já implantou um programa desse tipo, com resultados altamente expressivos.

A comitiva foi formada pelos secretários de Desenvolvimento Econômico e de Trânsito, Transporte e Segurança, Flávio Piacenti Junior e Jair de Oliveira; pelo chefe de Departamento de TI, Evandro Saraiva; Luis Fernando Magossi, chefe do departamento de Planejamento Urbano; Mário Campos, chefe da Divisão de Trânsito; e, o engenheiro agrônomo Carlos Alberto de Luca, da CATI. Para o secretário Flávio Piacenti, "este programa reflete a política de inclusão social do prefeito João Dado, visto que trará alternativas para a melhoria e ampliação do patrulhamento rural e atendimento à saúde no perímetro rural do município, mas que também permitirá a atualização do mapa das estradas rurais, nesta parceria entre a CATI e a Prefeitura, graças a um cadastro de todas as propriedades e com o georreferenciamento de pontos nas porteiras", informou Piacenti.

As informações coletadas serão disponibilizadas ao público, facilitando o acesso e a localização das propriedades rurais. "Com isso, a Prefeitura terá uma importante ferramenta para auxiliar na gestão da malha viária municipal; planejar o transporte escolar na zona rural; agilizar o atendimento de emergência de ambulâncias; aperfeiçoar o patrulhamento e o atendimento de ocorrências da Polícia Militar (inclusive Ambiental, Rodoviária e Corpo de Bombeiros), Polícia Civil; e, facilitar a entrega de insumos e o escoamento da produção agrícola das propriedades", finalizou o secretário do Desenvolvimento Econômico. Em breve, será realizada uma reunião entre os atores do programa para definição da estratégia de desenvolvimento e execução.