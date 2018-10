O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) foi reeleito

publicado em 07/10/2018

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB) se reelegeu novamente, pela segunda vez. Desta vez, ele foi eleito com mais de 70 mil votos, sendo que 23.555 foram de Votuporanga. Carlão Pignatari elegeu-se deputado estadual em 2010, com 70.337 votos e foi reeleito em 2014 com 97.444 votos. Natural de Votuporanga, atua em aproximadamente 120 cidades da região Noroeste Paulista.

Com 93% das urnas apuradas, ele já estava eleito caso a apuração terminasse naquele momento, por volta das 20h10 deste domingo (7).

O candidato e deputado estadual comemorou a vitória com familiares, amigos e eleitores.

“Estamos com a cadeira garantida. São mais de 70 mil votos. São 10 deputados do PSDB. Essa foi uma eleição diferente e foi mais difícil. Da nossa região, somente eu e Itamar fomos reeleitos. Foi uma eleição difícil para todos nós. Vou continuar trabalhando pela nossa região e a nossa luta não para”.