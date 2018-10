Ação aconteceu no sábado (13/10) e contou com diversas atividades, incluindo bolo de 7,2 metros; programação comemorou os 72 anos da entidade e o Dia das Crianças

publicado em 15/10/2018

Ação contou com diversas atividades, incluindo um bolo de 7,2 metros. (Foto: Divulgação/ACV)

O centro de Votuporanga ficou ainda mais movimentado neste sábado (13/10). Para comemorar os 72 anos da entidade e o Dia das Crianças, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoveu um dia de recreação, com brinquedos, brincadeiras, o tradicional ‘parabéns para você’ e um bolo inédito de 7,2 metros.

Quem passou pela Praça Cívica (Concha Acústica), entre 10h e 15h, aproveitou de uma programação cheia de atividades. Além do bolo, os consumidores se divertiram com palhaços, pipoca, algodão doce, pintura facial, cama elástica, brinquedos infláveis, escultura de bexigas e participaram do show com a Banda Zequinha de Abreu. Os mascotes Acvito, Saevinho, 4Ps e Zé Gotinha também animaram a criançada.

“Foi uma grande festa. Com este evento, envolvemos os consumidores, os comerciantes e os comerciários. A nossa intenção é sempre promover ações que gerem resultados para os nossos associados. Quem passou pelo centro de Votuporanga no sábado, conferiu a movimentação intensa nas lojas”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Representantes da Prefeitura de Votuporanga, da Câmara Municipal de Vereadores, do Sindicato Rural de Votuporanga, da Unifev, do Lions Clube, entre outras entidades estiveram presentes e destacaram a importância da Associação Comercial para o comércio e também para a economia da cidade. O primeiro pedaço do bolo foi cortado pelo presidente da ACV, Valdeci Merlotti, acompanhado da esposa Suzie Merlotti.