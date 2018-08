O secretário de Esportes e Lazer, Mineiro, e vários atletas medalhistas foram homenageados na noite de ontem na Câmara

publicado em 13/08/2018

Atletas da delegação de Votuporanga foram homenageados na Câmara Municipal nesta segunda-feira (13) (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e os atletas da delegação de Votuporanga, cidade-sede e que foi vice-campeã dos Jogos Regionais, foram reconhecidos na noite desta segunda-feira (13) na Câmara Municipal de Votuporanga. A delegação do município foi homenageada com Voto de Congratulação proposto pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD).De acordo com o parlamentar, o Voto foi destinado à Secretaria em nome do secretário José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, pela realização da 62ª edição dos Jogos Regionais, bem como a toda delegação da cidade, que ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Mineiro e diversos atletas medalhistas da cidade participaram da cerimônia de entrega do Voto de Congratulação.Meidão relatou que o município contou com uma excelente estrutura para receber mais de 6 mil atletas de 49 municípios do Estado de São Paulo que disputaram 25 modalidades esportivas. “Votuporanga se destacou de forma ímpar em 23 dessas modalidades, conquistando a segunda colocação geral com 217 pontos, tornando-se um grande feito, pois nas outras edições realizadas no município, terminou em terceira colocada”, destacou.O vereador lembrou que o município foi representado por 344 atletas nas modalidades. “O apoio dado pelo Poder Executivo, através da Secretaria de Esportes e Lazer, da família e amigos foi imprescindível para o excelente desempenho desses atletas”, frisou. Meidão entende que é extremamente importante a Casa de Leis prestar homenagem aos feitos esportivos conquistados nos JogosPor fim, o legislador ressalta que com o importantíssimo resultado obtido na competição garante vaga para a edição dos Jogos Abertos do Interior, que acontecerá em novembro na cidade de Andradina.Mineiro agradeceu Meidão e todos os vereadores pela homenagem e observou que a classificação nos Jogos Regionais é resultado de muito trabalho. Na competição que sediou, Votuporanga obteve 217 pontos, ficando atrás somente de São José do Rio Preto, campeão com 312 pontos. Araçatuba, que brigou com a cidade-sede até o último dia, terminou com 207 pontos na terceira posição. Com 160 pontos, Catanduva ficou em quarto, seguida por Birigui, com 109 pontos.