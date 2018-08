O ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão, esteve na Cidade FM, onde falou das conquistas do município

publicado em 08/08/2018

O ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão, falou sobre as conquistas da cidade (Foto: Prefeitura)

Da redação

Votuporanga comemora 81 anos neste dia 8 de agosto e o ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão, esteve na Cidade FM na tarde de ontem para falar sobre as conquistas da cidade durante os 81 anos de história.

Ele afirmou que Votuporanga cresce ao longo do tempo e grandes prefeitos, vereadores e lideranças já passaram pelo município e contribuíram para as realizações na cidade. “Todos contribuem para o desenvolvimento da cidade, mas o que efetivamente faz a história é o povo, a nossa população votuporanguense que ama essa terra e contribui. Além disso, temos instituições maravilhosas, como clubes de serviços, entidades filantrópicas e empresas”, disse Marão.

Questionado sobre o desenvolvimento de Votuporanga, Junior Marão afirmou que “aqui as coisas acontecem porque temos empresários que acreditam e por isso somos uma das principais cidades dessa região. Votuporanga é uma cidade de médio porte, que se desenvolve e que tem quase 100 mil habitantes e é sem dúvidas um dos pólos de desenvolvimento do noroeste paulista. Aqui temos uma boa educação, saúde, infraestrutura e saneamento e temos nos destacado em diversos rankings do Brasil”.

Sobre as obras que desenvolveram Votuporanga, o ex-prefeito afirmou que tiveram diversas realizações no decorrer da história e destacou a vinda da Cesp, Companhia Energética de São Paulo, para Votuporanga. “Não só isso, mas obras inovadoras que foram feitas por prefeitos, como Dr. Hernani de Mattos Nabuco e João Gonçalves Leite. A estrada de ferro ajudou no desenvolvimento de Votuporanga e a duplicação da rodovia Euclides da Cunha também é uma grande conquista para a nossa cidade. Cada prefeito contribuiu para que Votuporanga tenha uma bela história. Ela é rica no aspecto de conquistas, participação do povo e instituições na cidade”, disse em entrevista.