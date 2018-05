Projeto passará por bairros da região Sudoeste durante os últimos dias

publicado em 23/05/2018

Cidade Limpa chega à região Sudoeste nesta quinta e sexta-feira (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quinta e sexta-feira, é a vez dos bairros da Região Sudoeste de Votuporanga receberem as equipes do Cidade Limpa. A campanha teve início no último dia 14 de maio passando por bairros de toda a cidade, numa iniciativa da Prefeitura de Votuporanga, Saev Ambiental e TV TEM com apoio da Coopervinte, Tiro de Guerra e Converd. Todo o material está sendo levado para o Ecotudo Oeste e passará por uma triagem para a destinação correta.A partir das 7 horas da manhã desta quinta-feira (24/5), o mutirão passará pelos bairros Jardim Santos Dumont, Estação, Parque Guarani, Jardim Umuarama, Conjunto Habitacional Ranulfo Carros Antonio, Jardim Vivenda, Jardim das Palmeiras I e II, Sonho Meu, Monte Alto, Vila Divina de Carvalho Nogueira, Conjunto Habitacional Antonio Alvares Esquirel e Matarazzo.Já na sexta-feira, o Cidade Limpa começa a coleta a partir das 7h no Parque Saúde, Santa Eliza, Parque Friozi, Residencial Dharma, 5º Distrito Industrial, Parque Residencial Waldomiro Nogueira Borges, Campo Limpo, Chácara Aviação, Recanto dos Esportes, Vila Aureliano, Parque Bandeirantes, Parque 8 de Agosto, Jardim Noroeste, Portal das Brisas e Monte Verde.Os munícipes dos bairros faltantes deverão deixar os lixos como móveis velhos, pneus, eletrodomésticos, eletrônicos, recicláveis, madeiras e outros, em frente a suas casas antes do horário de início previsto, podendo ser até no dia anterior.O Superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, conta que a programação está sendo cumprida sem atrasos, principalmente pela colaboração dos munícipes, e deve encerrar no prazo determinado. Pela primeira vez foi realizado em dois anos consecutivos.O mutirão de limpeza desse ano já recolheu em média 232 caminhões com todo tipo de material descartado pela população em mais de 130 bairros. Segundo o superintendente adjunto da Autarquia, o engenheiro Marcelo Marin Zeitune, o projeto não coleta entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e restos de jardinagem. “O morador deve levar esses entulhos e restos até um dos três pontos do Ecotudo”, informa.Para saber mais, entre em contato com a Saev Ambiental através do número (17) 3405-9191 ou 0800 770 1950.