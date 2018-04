O evento vai contar com a participação de várias mulheres que já são inscritas no programa e outras que têm o interesse de participar

publicado em 14/04/2018

Quem vai apresentar o tema “O Poder das Conexões” são as embaixadoras Grazi Cavenaghi e Thaise Magossi (Foto: Divulgação)

Da RedaçãoA Escola de Você prepara hoje o seu XI Encontro no Centro de Cultura e Turismo de Votuporanga, a partir das 16h. Quem vai apresentar o tema “O Poder das Conexões” são as embaixadoras Grazi Cavenaghi e Thaise Magossi. O evento vai contar com a participação de várias mulheres que já são inscritas no programa e outras que têm o interesse de participar.Grazi Cavenaghi e Thaise Magossi, embaixadoras da escola na cidade, explicaram que todas as mulheres estão convidadas e que o principal objetivo é realizar um bate-papo e trocar informações entre as mulheres.O projeto tem como fundadoras as jornalistas Ana Paula Padrão e Natalia Leite e tem como fundamento o autoconhecimento, o empoderamento e o empreendedorismo, sempre com o propósito da sonoridade. É sempre: “uma por todas e todas por uma”. Juntas formam uma rede com mais de 300 mil mulheres pelo Brasil.Ainda não é aluna? Venha conhecer essa escola de empoderamento feminino, on-line e gratuita, por meio do site www.escoladevoce.com.br. O endereço do grupo do Facebook é o www.facebook.com/groups/escoladevocevotuporangaeregiao.