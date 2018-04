Rui Falcão, esteve ontem em Votuporanga, onde conversou com a imprensa e participou de um encontro

publicado em 15/04/2018

Rosa Maria Chiquetto, presidente do PT local, e Rui Falcão, ex-presidente da Executivo Nacional do partido (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUma das principais lideranças do PT, o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, esteve ontem em Votuporanga, onde conversou com a imprensa e participou de um encontro. Ao A Cidade, ele garantiu que o partido irá registrar Lula como candidato à presidência da República.Segundo Rui, o principal objetivo da visita a Votuporanga é participar e incentivar a construção de uma ampla frente em defesa da democracia, da soberania nacional, dos direitos sociais, “que estão sendo totalmente cortados pelo governo golpista”, e da liberdade de Lula. Para ele, o ex-presidente está preso injustamente “porque não cometeu nenhum crime e não há nenhuma prova contra ele”.Na opinião do líder do PT, o propósito da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva é o que Rui chama de “impeachment preventivo”, já que visa impedir a candidatura de Lula à presidência da República. Ele espera que com apoio dos partidos aliados e dos cidadãos que têm compromisso com a democracia seja possível criar essa frente em Votuporanga. Anteontem, a frente foi lançada em São José do Rio Preto. “Há dezenas e dezenas de comitês instalados pelo país afora, inclusive aqui, onde há pouco tempo esteve o Renato Simões, então estou hoje aqui com a Rosa e Jura para fazermos esse apelo para que as pessoas se reúnam – não é um movimento partidário – em defesa da democracia brasileira”, comentou.Questionado sobre quem será o pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, já que Lula está preso, Rui garantiu que serão feitos todos os esforços para que o ex-presidente seja libertado. Ele afirmou que Lula será registrado no dia 15 de agosto – prazo final para o registro de candidaturas – como candidato a presidente da República. “Vamos registrar de qualquer maneira, em qualquer hipótese. Se houver impugnações, nós vamos apresentar recursos ao TSE”, explicou.Caso os recursos não sejam viabilizados, acrescentou, e aconteça uma impugnação final, “o que nós esperamos que não aconteça”, o PT irá discutir uma alternativa, porque a legislação eleitoral permite que até 20 antes dias antes da eleição o candidato seja substituído. Perguntado sobre um nome para ser o “plano B”, Rui destacou que não há problema de falta de nomes. “Nós temos até excesso de nomes e todos gostariam de ter essa oportunidade, mas preferem que o candidato seja o Lula, porque é ele quem lidera as pesquisas de opinião, quem tem um legado e quem mudou a face do país”, finalizou.