Taxistas participaram de reunião com a Secretaria de Trânsito e foram conscientizados sobre as exigências da lei em vigor para que o serviço seja prestado com qualidade e responsabilidade

publicado em 09/02/2018

Um dos itens discutidos durante a reunião foi a importância e obrigatoriedade legal do uso do taxímetro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

É durante o período de Carnaval que Votuporanga se apresenta para pessoas do país inteiro. Muitas vezes, turistas que escolhem a cidade para curtir a folia tem como guias os profissionais dos setores mais movimentados nessa época do ano como, por exemplo, de transporte.Pensando em oferecer o serviço com total qualidade e responsabilidade, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, convocou taxistas para uma reunião com objetivo de conscientizá-los desse papel tão importante que eles desenvolvem na recepção dos visitantes.Um dos itens discutidos durante a reunião foi a importância e obrigatoriedade legal do uso do taxímetro, que permite a cobrança justa da prestação do serviço pela quilometragem percorrida. O aparelho, instalado nos veículos e aferidos pelo Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), deve estar sempre ligado nas corridas realizadas dentro da cidade sob pena de multa que varia de 100 a 1000 UFM (Unidades Fiscais do Município).Durante a reunião, os profissionais foram alertados sobre as exigências da lei municipal em vigor que tem como objetivos principais oferecer segurança e qualidade na prestação do serviço de táxis.“É de extrema importância que eles saibam que são a porta de entrada destes turistas. Eles precisam demonstrar que somos uma cidade organizada e aberta a receber todas as pessoas, não só nessa época, como também, o ano todo”, ressaltou o secretário Jair de Oliveira.