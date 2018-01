Iniciativa, proposta pelo ex-vereador Valentim Élcio Curti (in memoriam), resultará na Praça-Cor Curti Simonsen; inscrições seguem até o dia 17 de janeiro

publicado em 10/01/2018

Mais informações podem ser obtidas diretamente no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo da Instituição (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev – Centro Universitário de Votuporanga e a Prefeitura local, em parceria com a empresa Office, lançaram, nesta quarta-feira (dia 10), o Concurso Cultural de Ideias que visa à revitalização da Praça Papa João Paulo II, localizada no distrito de Simonsen. A iniciativa, proposta pelo ex-vereador Valentim Élcio Curti (in memoriam), prevê a transformação do local em um dos principais pontos turísticos de Votuporanga e região, a Praça-Cor Curti Simonsen.

O Concurso está aberto somente para os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Votuporanga, que deverão desenvolver propostas de projetos arquitetônicos, contemplando soluções inovadoras e comprometidas com a sustentabilidade.

A proposta escolhida figurará a 1ª Praça-Cor Curti, uma mostra de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, voltada à requalificação do espaço público em questão e executada por parceria público-privada.

Os interessados podem se inscrever até a próxima quarta-feira (dia 17), pelo Google Sala de Aula (www.classroom.google.com), por meio do código: wohw22z. Cada equipe poderá ser formada por até cinco universitários. Os projetos deverão ser postados no dia 2 de fevereiro, na mesma plataforma eletrônica.

O Regulamento completo está disponível no site: www.unifev.edu.br/concursoculturalcurti.