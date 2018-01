Além destas ações, equipes da Secretaria de Trânsito seguem com o trabalho de pintura de solo em diversas regiões da cidade

publicado em 22/01/2018

Colômbia e Bolívia / Theodor Wille tiveram alterações na última semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Visando proporcionar mais segurança para motoristas e pedestres, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga continua com as ações de unificação nos sentidos de ruas em diversos bairros. Na última semana, as ruas Colômbia e Bolívia / Theodor Wille, nos trechos localizados nos bairros Vila América e San Remo, receberam a nova sinalização.

Nesta terça-feira (23/1), a Rua Miguel Nucci, no bairro Jardim Eldorado, também passará a ter sentido único de direção indo da Pernambuco para General Osório.

Pinturas de solo

Além destas ações, equipes da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança seguem com o trabalho de pintura de solo em diversas regiões da cidade. Na última semana, ruas no entorno do Supermercado Laranjão receberam sinalização de vagas de estacionamento para melhorar a organização no fluxo de veículos que aumentou consideravelmente em virtude do início de funcionamento do novo empreendimento.

As ações de pintura, manutenção e revitalização das sinalizações horizontais são realizadas frequentemente pela Secretaria, em diversas ruas, contribuindo para aumentar a segurança de quem transita pelas vias.