publicado em 12/01/2018

A abertura o dia todo no segundo sábado do mês é uma oportunidade extra para o consumidor, que encontra mais tempo para ir às compras e aproveitar a diversidade que existe na cidade (Foto: Arquivo/A Cidade)

Com as lojas abertas neste sábado (13/1), das 9h às 18h, como tradicionalmente acontece todo segundo sábado do mês, o comércio de Votuporanga deve atrair consumidores da cidade e região por conta das inúmeras liquidações promovidas pelo segmento.

A empresária Marilene Barbino é uma das lojistas que aproveita o período para as tradicionais promoções de início de ano. “Estamos com peças por R$50 e R$100. A ideia é que ao vendermos essas, conseguiremos colocar para os nossos clientes as novidades de 2018 que já chegaram na loja”, explicou a comerciante.

O comércio de Votuporanga é referência em toda a região. A abertura o dia todo no segundo sábado do mês é uma oportunidade extra para o consumidor, que encontra mais tempo para ir às compras e aproveitar a diversidade que existe na cidade.

“Além dos votuporanguenses, nossos associados recebem muitas pessoas de cidades vizinhas, prova disso é que em todas as campanhas da ACV, há muitos ganhadores da região”, comemorou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV – Associação Comercial de Votuporanga.

Para ter acesso a relação das lojas associadas à ACV, que seguem o esquema especial de abertura basta o consumidor, baixar o aplicativo “Compre em Votu”. O catálogo online e gratuito está disponível na loja de aplicativos para smartphones e aparelhos IOS e permite aos usuários encontrar a localização, meios de contato, promoções, além de permitir ligação direta à empresa.