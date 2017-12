Na terça, a inauguração, às 10h, deverá contar com a presença do prefeito João Dado, do presidente da Câmara Municipal, o vereador Osmair Ferrari, e outras autoridades do município

publicado em 14/12/2017

Construído na avenida Brasil, o McDonald’s funcionará diariamente até às 23h (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brApós um ano e meio desde o início do processo para instalação na cidade, o McDonald’s, a rede de fast food mais popular do mundo, será inaugurado em Votuporanga na manhã de terça-feira (19), às 10h. O restaurante funcionará todos os dias até às 23h.Na terça, a inauguração, às 10h, deverá contar com a presença do prefeito João Dado, do presidente da Câmara Municipal, o vereador Osmair Ferrari, e outras autoridades do município. Já às 11h, o McDonald’s será aberto ao público.De segunda a sábado, o restaurante abre às 10h. Nos domingos e feriados, as portas serão abertas para o público às 11h.O McDonald’s ocupa uma área de 2.605,16 m² e foi construído na avenida Brasil, esquina com a avenida José Marão Filho. O estabelecimento contará com 21 vagas de estacionamento em um prédio ao lado e deve gerar 40 vagas de emprego no município.O processo para a abertura da franquia na cidade começou em junho de 2016, quando foi realizada audiência pública na Secretaria Municipal da Cidade. Na oportunidade, foram discutidos os estudos de impacto de vizinhança do McDonald’s.McDonald’s é a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer, servindo cerca de 68 milhões de clientes por dia em 119 países por meio de 35 mil pontos de venda. Com sede nos Estados Unidos, a empresa começou em 1940 como uma churrascaria operada por Richard e Maurice McDonald. Em 1948, eles reorganizaram seus negócios como uma hamburgueria que usava os princípios de uma linha de produção. O empresário Ray Kroc ingressou na empresa como franquiado em 1955. Em seguida, ele comprou a cadeia de restaurantes dos irmãos McDonald e expandiu a rede para todo o mundo.