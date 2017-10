Aline Ruiz

A Justiça de Votuporanga julgou como procedente a ação em que uma moradora de Votuporanga entrou contra uma empresa de energia que teria cortado o fornecimento de sua energia mesmo após o pagamento de suas dívidas. A ação de danos morais foi julgada pelo Juiz de Direito Reinaldo Moura de Souza. A empresa terá que pagar R$ 8 mil para a consumidora.

Segundo informações retiradas do processo, a moradora de Votuporanga estava com débitos e sujeita à suspensão do fornecimento de energia, conforme avisos constantes na fatura. A mulher, porém, afirmou que a sua energia foi cortada mesmo depois de efetuar o pagamento e que a religação só aconteceu dias depois.

A empresa, ré no processo, alegou que religação foi feita somente três dias úteis depois porque a porteira encontrava-se fechada no momento em que funcionários foram até o local fazer o serviço.

Em defesa apresentada, a vítima falou que seus filhos estavam doentes no período de 23 a 25 de novembro de 2015, datas que a mesma permaneceu em casa e sem energia devido ao corte. “Apesar da quitação, a empresa resistiu a ativar o fornecimento, motivando o ajuizamento da ação”, constou o juiz no processo. A mulher apresentou ainda os atestados médicos que comprovavam a enfermidade de seus filhos, reafirmando que a mesma permaneceu em casa nos dias em que a empresa disse que foi até o local.

A autora revelou ainda que ficou seis dias sem energia e a empresa afirmou que providenciou a religação no dia 26, ou seja, três dias depois. “A empresa, porém, não demonstrou que realmente houve a religação nessa data, o que poderia ter sido comprovado através de faturas que comprovassem que houve consumo a partir desse período, mas a mesma não apresentou nada”, alegou o juiz no processo.