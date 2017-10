Max perdeu a família na última sexta-feira (13), após acidente na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320

publicado em 19/10/2017

Da redação

Após perder a família em um trágico acidente no trevo de Cosmorama, o Max, de apenas um ano, procura por um novo lar. Segundo a ONG Amor & Patas, os familiares do casal e das filhas que morreram na última sexta-feira (13), na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, não poderiam ficar com o animal.

“A família não poderia ficar com ele, então resolvemos pegar ele de volta para doarmos para uma família que tenha condições de dar amor e carinho a ele”, disse a ONG.

De acordo com a Amor & Patas, Max é vermifugado e vacinado. Ele é de porte grande, dócil e brincalhão. Os interessados em adotar Max devem entrar em contato com a ONG. (Colaborou Gabriele Reginaldo)