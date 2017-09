Plantios são realizados em diversas regiões do município e fazem parte das ações da Saev Ambiental para a preservação da fauna e flora

publicado em 20/09/2017

Para celebrar o Dia da Árvore, a Saev Ambiental irá plantar mais 100 mudas na APP do córrego Boa Vista nesta quinta-feira (21) (Foto: Rodrigo Pessôa)

Nesta quinta-feira (21) é comemorado o Dia da Árvore. E o assunto arborização urbana é levado a sério pela Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental. A preservação ambiental está entre os compromissos de gestão do prefeito João Dado, que trabalha para ampliar significativamente o número de árvores plantadas na cidade, por meio dos esforços da autarquia municipal que cuida dos serviços de água, esgoto e meio ambiente.

Visando maior transparência das ações realizadas, foi criado o Placar da Árvore, por onde é possível os cidadãos acompanharem quantas mudas já foram solicitadas e plantadas. Até o momento, o Placar calcula o plantio de 7.321 mudas de espécies arbóreas nativas só neste ano. O acesso fica disponível pelo site da Autarquia (saev.com.br) e da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br).

Para celebrar o Dia da Árvore, a Saev Ambiental irá plantar mais 100 mudas na APP do córrego Boa Vista nesta quinta-feira (21/9). “O plantio visa o controle dos efeitos da erosão do solo, provenientes das chuvas, mudanças de temperatura e do vento, que podem causar deslocamento de grande massa de terra, prejudicando o curso natural do córrego”, explicou o superintendente adjunto da Autarquia, eng. Marcelo Marin Zeitune.

O plantio acontece em diferentes locais do município, através de doações, recuperações de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) e do Disque Árvore, projeto criado em fevereiro, pela gestão do prefeito João Dado, para o plantio gratuito de mudas nas residências.





Plantios

Das mudas plantadas, 2.577 unidades arbóreas foram destinadas à reserva florestal do Boa Vista I, que contou com a ajuda das crianças integrantes do projeto Maritacas; no Boa Vista II, mais 2.956 plantios foram feitos; e na APP do córrego Boa vista, a Superintendência plantou 80 árvores de espécies nativas.

Através do Disque Árvore, foram 632 unidades novas nos passeios públicos de Votuporanga e com a reabertura do Horto Florestal “Sergio Ramalho Matta”, ocorrida no último domingo, 17 de setembro, mais 310 árvores foram plantadas. Outras 415 foram para compensar retiradas de árvores doentes, morte do tronco ameaçando cair, quando estouram calçadas, entre outros casos que podem prejudicar o bem-estar da árvore assim como do morador. Além das 351 mudas plantadas em recuperação de áreas usadas como descarte irregular de resíduos sólidos, sendo 337 no 5º Distrito Industrial e 14 no 6º Distrito Industrial.

“Dentre os benefícios da arborização urbana está a melhoria da qualidade do ar, redução da poluição sonora, clima mais ameno e auxílio na diminuição da radiação ultravioleta. Além de deixar a cidade mais bonita e valorizar os imóveis em até 10%”, reforçou Zeitune.

Poda Gratuita

Outra iniciativa da atual administração que beneficia a arborização urbana, é a Lei Complementar Nº 12/2017, que garante poda gratuita em todas as árvores da área urbana. De janeiro deste ano, mês em que o trabalho começou, até agosto, a Saev Ambiental já realizou o serviço em 15.480 unidades arbóreas.

Entre os objetivos do programa estão incentivar as pessoas a terem árvores e padronizar/adequar tecnicamente as podas, evitando o corte inadequado das copas, o que pode prejudicar o crescimento da árvore. São realizados dois tipos de poda, a de condução, que auxilia no crescimento da árvore e a de limpeza – que retira todos os galhos que ultrapassam a copa – sendo que só podem ser retirados 30% da mesma.

A poda gratuita acontece duas vezes ao ano, seguindo cronograma elaborado pelo departamento de Meio Ambienta da Autarquia e os bairros são divididos em setores. Para saber quando o serviço de poda será realizado em seu bairro, acesse o link http://saev.com.br/podadearvores.php.





Disque Árvore





Ao solicitar o plantio pelo programa Disque Árvore é gerada uma ordem de serviço. Logo após, é feita uma análise por equipe especializada sobre a fiação elétrica existente no local. O morador escolhe entre opções de mudas oferecidas e é feito o agendamento do plantio. Uma equipe da Saev Ambiental leva a muda até a residência, faz a abertura do quadro na calçada e planta a árvore. Depois, os cuidados são com os moradores.

Para a arborização urbana, o Disque Árvore disponibiliza sete opções de mudas para o plantio em passeios públicos (calçadas) que são Ipê Amarelo do Cerrado, Magnólia, Lofantera, Magnólia-amarela, Melaleuca, Pata-de-vaca e Aroeira-pimenteira, sendo que a escolha da espécie leva em consideração o porte da árvore que se adeque ao local do plantio de modo a não interferir nos equipamentos públicos, fiação da rede de energia elétrica e evitar danos à calçada.

Já nas APPs são utilizadas espécies arbóreas nativas visando a recuperação e a melhoria das funções ecológicas da área, como a qualidade da água dos corpos hídricos, prevenção a processos erosivos das margens dos rios, proporcionar corredores ecológicos para deslocamento da fauna e áreas de reprodução.