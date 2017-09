Votuporanga atingiu número recorde de registro de casamentos no ano passado; em média, foram 1,8 realizados por dia

publicado em 25/09/2017

O casal Emile Dan Baracioli e Rodrigo Baracioli entrou para a estatística de 2016, eles casaram no dia 5 de novembro (Foto: Arquivo Pessoal)

Da Redação





O número de casamentos está aumentando em V otuporanga, segundo dados estatísticos da Fundação Seade, Sistema Estadual de Análise de Dados, com base nas informações oficiais fornecidas pelos Cartórios de Registro Civil. A cidade registrou aumento pela 4ª vez consecutiva e atingiu o número recorde de registros de casamentos no ano passado. No total, foram 692 em 2016, uma média de 1,8 casamentos por dia.

O casal Emile Dan Baracioli e Rodrigo Baracioli entrou para a estatística de 2016. Foi no dia 5 de novembro que eles disseram “sim” para o tão desejado sonho construído durante 5 anos e 10 meses. “Nós tivemos a decisão em conjunto e sempre tivemos essa intenção. Então, ficamos noivos por três anos, fomos planejando e resolvemos casar no fim do ano passado. Com o casamento, a nossa união fortaleceu e tudo ficou mais intenso”, explicou Emile Baracioli.

Se comparado aos dados de 2006, em que foram registrados 448 casamentos, nos últimos 10 anos, o número aumentou em 54,46%. As informações foram atualizadas nesta semana e reúne dados desde 1980. Porém, os números registrados na cidade vão na contramão de todo o Estado de São Paulo, que registrou 305.391 casamentos em 2015 e 296.546 em 2016.

Para o casamento

Para realizar o casamento é necessário ir a um Cartório de Registro Civil portando os seguintes documentos: certidão de nascimento ou documento equivalente; declaração do estado, do domicílio e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos; autorização das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que a supra (para menores de idade); declaração de duas testemunhas maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar; e certidão de óbito do cônjuge, da anulação do casamento anterior, da averbação de ausência ou da averbação da sentença de divórcio.

O Cartório de Votuporanga explicou que para “lavratura de assento de casamento realizado na sede, bem como de casamento religioso com efeitos civis e conversão de união estável em casamento, incluindo todas as despesas, exceto os custos de editais” o valor é de R$ 391,71. Para a publicação do edital digital obrigatória no site proclamas.org.br, o valor é de R$ 11,50.

Para o casamento religioso na igreja católica, o padre Gilmar Margotto informou que é cobrada uma taxa de colaboração no valor de R$ 300 (somente religioso) e R$ 400 (religioso com efeito civil). “Mas é uma taxa de colaboração, porque a igreja vive de doações dos fieis. Os casais que não tem condições de colaborar tem o casamento realizado da mesma forma. Para o casamento, é realizado um curso de noivos, que será em dois dias no mês de novembro”, explicou o pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Já segundo o pastor Julio Cesar dos Santos, da Igreja Evangélica Pentecostal Avivamento Eterno, localizada na avenida Joaquim José de Marais, 2480, no bairro Pozzobon, não há taxa de contribuição para a cerimônia. “Nós, como igreja, fazemos a cerimônia religiosa gratuitamente”, explicou o pastor.