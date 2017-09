Evento, realizado nos dias 21 e 22 de setembro, no Campus Centro, reuniu alunos de escolas da região e dos estados vizinhos de GO, MS e MG

publicado em 22/09/2017

A UNIFEV, pelo décimo ano consecutivo, recebeu milhares de jovens estudantes para a sua tradicional feira de profissões: a Mostra UNIFEV. Mais de 3 mil alunos, vindos de quatro estados diferentes, visitaram o Campus Centro da Instituição, nos últimos dois dias (21 e 22).

O Centro Universitário de Votuporanga é a única Instituição de Ensino Superior (IES) do interior paulista a realizar um evento desse porte, gratuito e aberto à comunidade.

O objetivo é possibilitar aos participantes a oportunidade de conhecer toda a infraestrutura e corpo docente da UNIFEV, bem como orientar e esclarecer as principais dúvidas quanto à escolha de uma futura carreira, considerando o mercado, e dicas importantes sobre o cotidiano de cada profissão.

Nesta edição, a Mostra contou com uma programação especial, por meio de palestras voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será em novembro, atividades interativas e sorteio de brindes.

Para a jovem Lauane Oliveira, 16 anos, da cidade de Aparecida do Taboado (MS), a feira de profissões superou todas as suas expectativas. “Tinha curiosidade em conhecer o curso de Enfermagem. Após receber algumas informações dos alunos da graduação me encantei ainda mais pela profissão. Não vejo a hora de concluir o Ensino Médio”, afirmou.

O estudante Jefferson Luiz Rodrigo Malta, 16 anos, de Pontalinda, afirmou ter se surpreendido com a infraestrutura da Instituição. “Sempre tive a vontade de cursar Medicina. Hoje, conhecendo o Laboratório de Simulação Realística, tive certeza. Fiquei muito empolgado! Espero que eu consiga passar no próximo Vestibular da graduação”.

De acordo com o Pró-Reitor Acadêmico do Centro Universitário de Votuporanga e presidente da Comissão do evento, Prof. Dr. Djalma Domingos da Silva, é uma grande alegria poder receber tantos estudantes entusiasmados em ingressar no Ensino Superior.

“A Mostra UNIFEV oportuniza não só um importante trabalho de orientação profissional aos visitantes, como um maior entrosamento entre a comunidade interna e externa. O sucesso dela confirma a dedicação e o empenho de coordenadores de curso, docentes, alunos, gestores e colaboradores de toda a Instituição. Parabéns aos envolvidos!”

Concurso Cultural

Para comemorar a sua décima edição, a Mostra UNIFEV promoveu o Concurso Cultural “Expressão de Talento”. A competição premiará a melhor frase/texto sobre o que a UNIFEV significa para o participante. O ganhador levará um computador para casa e, outro, para a sua escola.

O resultado do Concurso será divulgado na próxima segunda-feira (dia 25), no site(www.unifev.edu.br/mostra10).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9976.