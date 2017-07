Inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: www.unifev.edu.br/aulainauguralpsicanalise

publicado em 11/07/2017

A Pós-Graduação UNIFEV promoverá, no dia 12 de agosto (sábado) uma Aula Inaugural da Especialização em Psicanálise Clínica: O Sujeito Contemporâneo. A atividade, cujo objetivo é apresentar o novo curso de especialização aos interessados, acontecerá no Auditório da Cidade Universitária, às 8 horas. Sugere-se a doação de 1 pacote de copo plástico de 180 ml.

O evento é aberto a toda comunidade e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:www.unifev.edu.br/ aulainauguralpsicanalise .

Com o tema “A Atualidade da Clínica Psicanalítica”, o evento terá como palestrante a Profa. Esp. Cristiana Gallo, Psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e Associação Mundial de Psicanálise (EBP-AMP), associada e professora do Centro Lacaniano da Investigação da Ansiedade - Clin-a.

De acordo com Cristiana, a aula abordará os quatro conceitos fundamentais da psicanálise a partir do ensino do psicanalista Jacques Lacan. “Sob os quatro pilares: inconsciente, repetição, transferência e pulsão, faremos uma discussão da sua atualidade na prática clínica frente aos desafios e impasses experimentados na contemporaneidade. Com a apresentação de casos clínicos, teremos uma direção para discutir esse trabalho conceitual”.