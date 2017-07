Nesta etapa serão 195 vagas disponibilizadas em 10 cursos de qualificação rápida, entre eles Operador de Computador, Auxiliar de Recursos Humanos, Primeiros Socorros e Vendedor.

Além destes, o curso gratuito de Matemática Preparatório disponibilizado pelo programa de Educação Profissional da Prefeitura, que conta com o suporte do Senac também estará com inscrições abertas nos dias 17 e 18 de julho. São 30 vagas e, para se matricular, é necessário ter pelo menos 16 anos e o ensino fundamental completo.





As inscrições dos cursos devem ser feitas no setor de atendimento do Senac Votuporanga, apenas nos dias 17 e 18 de julho, das 9h às 20h30. Os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de escolaridade. A unidade está localizada na Rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista. O telefone para informações é o (17) 3426-6700.





As aulas terão início em agosto no Centro do Empreendedor, onde estão sediados o CTMO e o Espaço Empresarial “Davi Mendonça Pontes”.









Confira os cursos com inscrições abertas na próxima semana:





Operador de Computador

Vagas: 16 | Carga horária: 196 horas | Idade mínima: 15 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 horas às 22h30





Auxiliar de Recursos Humanos

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 15 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas





Educador Social

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22h30





Manicure e Pedicure

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 13 às 17 horas





Cuidador de Idosos

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 13 às 17 horas





Primeiros Socorros

Vagas: 20 | Carga horária: 16 horas | Idade mínima: 16 anos

Aulas: às terças e quartas-feiras, das 8 às 12 horas





Libras 1

Vagas: 20 | Carga horária: 45 horas | Idade mínima: 13 anos

Aulas: às terças e quintas-feiras, das 13 horas às 16h30





Vendedor

Vagas: 20 | Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 15 anos

Aulas: de segunda a quinta-feira, das 19 às 22 horas





Vitrinista

Carga horária: 160 horas | Idade mínima: 16 anos

Aulas: às segundas, quartas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30





Libras 2

Vagas: 20 | Carga horária: 45 horas | Idade mínima: 18 anos

Aulas: às terças e quintas-feiras, das 13 horas às 16h30





Matemática Preparatório

Vagas: 30 | Carga horária: 90 horas | Idade mínima: 16 anos