Capitão é sepultado com honras militares

O sepultamento do Capitão Constantino foi realizado na tarde do último domingo (16), no Cemitério Municipal de Votu-poranga. O militar faleceu na noite do último sábado (15), aos 91 anos. O corpo esteve sob a guarda dos cadetes do TG 02-0088 e foi velado no Velório Municipal de Votuporanga.

Às 16h, os militares do Exército carregaram o caixão do Capitão Constantino até o Cemitério Municipal. Ao chegar no local do enterro, os soldados realizaram as três salvas de tiros, logo após foi musicalizado o Toque de Silêncio e o militar foi sepultado.