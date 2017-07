Em entrevista ao jornal A Cidade, a secretária municipal de Educação, Encarnação Manzano, fez uma avaliação do seu primeiro semestre à frente da pasta

publicado em 18/07/2017

Daniel Castro

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br





Em entrevista ao jornal A Cidade, a secretária municipal de Educação, Encarnação Manzano, fez uma avaliação do seu primeiro semestre à frente da pasta. Ela falou sobre conquistas, desafios e garantiu que a maioria das denúncias de agressão são improcedentes.

Segundo a secretária, entre as principais conquistas estão as reformas da CEM Prof. Clary Brandão Bertoncini, do CEM Prof. Faustino Pedroso e do Cemei Prof. Maria Aparecida Barbosa Terruel. Ela citou ainda a participação ativa de todos os profissionais envolvidos na Educação em decisões, a contratação de professores por meio de um processo seletivo e o convênio com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo.

Questionada sobre o que a população pode esperar neste semestre, Encarnação listou escolas com módulos completos; ampliação e reforma da unidade Cemei Aracy Panazzolo de Mattos; pintura das unidades: Cemei Amélia Lucinda de Jesus e Cemei Helena Buzzato Rigo. Haverá ainda formação dos profissionais da Educação no 4ª Congresso Internacional e o fórum sobre a primeiríssima infância.

A pasta espera ainda melhorar a qualidade de ensino a partir da contratação de profissionais para adequação dos módulos das unidades escolares.

Em relação aos desafios para o próximo semestre, Encarnação garante que as provações são normais. “São esses desafios que impulsionam nosso trabalho e servem como vetores para um trabalho mais profícuo e inovador”, comentou.

Sobre vagas nas unidades de ensino, a secretária garante que não existe dificuldade em relação a vagas em pré-escola e ensino fundamental. Há, acrescentou, uma lista de espera para crianças de 0 a 3 anos e muitos casos justificam-se por não serem as vagas nos locais de preferência das mães.

Para o segundo semestre está prevista a inauguração de um Cemei no Jardim Itália, entre o final do ano e início de 2018, que atenderá cerca de 200 crianças de 0 a 5 anos. A obra já foi executada em cerca de 50%.