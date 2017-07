Interessados devem realizar a inscrição pessoalmente ou por procuração específica, na Central de Relacionamento da Instituição, até o dia 28 de julho

publicado em 17/07/2017

O Processo Seletivo de transferência externa do curso de Medicina da UNIFEV está com uma vaga aberta para o 3º período da graduação.

Os interessados devem se inscrever pessoalmente ou por procuração específica, pública ou particular, com firma reconhecida em cartório competente, na Central de Relacionamento do CampusCentro da Instituição, até o dia 28 de julho.

O procedimento só é válido para os alunos que já estiverem cursando a graduação em período equivalente ou posterior, em outras instituições de ensino públicas ou privadas, autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A avaliação desse Processo Seletivo é feita por meio de análise do Histórico Escolar e prova escrita. O resultado final será divulgado no dia 03 de agosto, a partir das 13 horas, no site da UNIFEV:www.unifev.edu.br.

Mais informações estão disponíveis no edital