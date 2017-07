Programação inclui 40 minicursos, além de palestras, sorteios e apresentação de boas práticas; profissionais da educação de 53 cidades da região devem participar do evento

publicado em 10/07/2017

Mozart Neves Ramos é presença confirmada no 4º Congresso Internacional de Educação, que será promovido de 19 a 21 de julho, em Votuporanga

Eleito pela revista "Época" como uma das cem pessoas mais influentes do Brasil e um dos nomes mais conhecidos atualmente na área da educação, Mozart Neves Ramos é presença confirmada no 4º Congresso Internacional de Educação, que será promovido de 19 a 21 de julho, em Votuporanga. Ele irá falar para uma plateia de mais de 1,2 mil professores com o tema "Competências socioemocionais".

Por serem consideradas importantes, assim como as competências cognitivas, para a obtenção de bons resultados na escola e também na vida do aluno, formuladores de políticas públicas têm demonstrado crescente interesse em incorporar ferramentas para a sua aplicação na sala de aula. A proposta é que ao trabalhar a perseverança, a colaboração, o autocontrole, a curiosidade, o otimismo e a confiança, a escola promoverá o desenvolvimento integral da criança, do adolescente e do jovem.

“Competências como autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas são utilizadas todos os dias pelo ser humano, em diversas situações da vida, integrando o processo de cada um para aprender a conhecer, por isso esse tema também será discutido no Congresso, que trata sobre a construção do conhecimento”, reforçou a a coordenadora executiva do Arranjo do Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo e Secretária da Educação de Votuporanga, Encarnação Manzano.

A palestra ocorrerá no dia 21 de julho, às 14h30, no Centro De Eventos Valerio Giamatei, como uma das atividades de encerramento do Congresso.

O palestrante

Mozart Neves Ramos foi eleito pela revista "Época" como uma das cem pessoas mais influentes do Brasil, em 2008. Ele é autor do livro "Educação sustentável" (Altana, 2006) e co-autor de "A urgência da educação" (Moderna, 2011). Foi Secretário de Educação de Pernambuco (2003-2006) e presidente-executivo do Todos Pela Educação (2007-2010). Trabalha nas áreas de Políticas Públicas da Educação e no Estudo de Estrutura de Moléculas.

Ramos também foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) entre 1996 e 1999, e entre 2000 e 2003. Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). É membro do Conselho Nacional de Educação. Foi Pró-Reitor Acadêmico da UFPE (1992-1995) e presidiu o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras (ForGRAD). Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pós-doutorado em Química pela Politécnica de Milão - Itália. É professor da UFPE desde 1977.

O Congresso

“A construção do conhecimento” é o tema do 4º Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista, que será promovido de 19 a 21 de julho, no Centro de Eventos Valério Giamatei, em Votuporanga.

Durante três dias, os participantes terão a possibilidade de refletirem sobre os assuntos voltados para as práticas pedagógicas. Serão promovidas palestras e minicursos que abordam temas como competências socioemocionais, metodologia por projetos, como organizar e implantar a Base Nacional Comum Curricular em sala de aula no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, como desenvolver a cultura da paz na escola, jogos matemáticos e outros conteúdos que totalizam em média a oferta de 40 minicursos ou oficinas em cada dia do evento.

O Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista é uma iniciativa do Arranjo de Desenvolvimento da Educação (ADE) Noroeste Paulista e conta com a colaboração de entidades organizadoras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Votuporanga, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), o Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV) e a Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).