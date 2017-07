Projeto inédito no país, o prefeito João Dado inaugura no próximo dia 11 de agosto o Centro do Empreendedor de Votuporanga dentro das festividades do aniversário de 80 anos da cidade. O espaço, planejado e montado para atender investidores, novas empresas e os cidadãos, servirá também para preparar e formar profissionalmente à população para atender as necessidades do mercado.

“O Centro do Empreendedor será um local onde oportunidade e capacitação se encontram. Uma espécie de Poupatempo do empreendedor e do trabalhador, já que concentrará num mesmo local vários organismos de atendimento ao trabalhador e ao empresário, desde abertura de empresas até seleção de funcionários para empresas já consolidadas, com uma atuação firme dentro do Programa de Educação profissional, identificando nichos de mercado e promovendo a oferta de cursos com certificação nacional, capacitando a mão de obra, atraindo novos empreendimentos, com geração de trabalho e renda", explica o prefeito.

A Prefeitura de Votuporanga concluirá o processo de implantação até o final deste mês, com o pleno funcionamento de toda sua estrutura. Já foram transferidas para o local a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que será gestora do espaço, o Incra, o Posto de Atendimento ao Trabalhador e a Sala do Empreendedor. Em fase final de implantação estão o CTMO - Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani", e o Espaço Empresarial "David Mendonça Pontes" e suas empresas incubadas.

"Nosso objetivo é que o Centro seja um ambiente integrado e de cooperação institucional, com foco no empreendedorismo e na inovação, incitando a educação empreendedora e a inovação como item estratégico do desenvolvimento da cidade e região, bem como aproximar trabalhadores e empresários num mesmo ambiente, reduzindo tempo e a burocracia, privilegiando a abertura de novos negócios, formação de mão de obra especializada e informações para garantir longevidade aos empreendimentos", explica o secretário Rolandinho Nogueira.

Além de garantir uma estrutura totalmente preparada para receber novas empresas, investidores, administradores e o público em geral, o espaço reforça o forte desenvolvimento da economia local, comprovado pelos dados do Caged, que apontam resultados positivos na geração de empregos em Votuporanga nos últimos meses.

O endereço é do Centro do Empreendedor é Rua Barão do Rio Branco, 4497, Recanto dos Esportes.