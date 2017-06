O Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também não abrirá neste fim de semana.

A população poderá contar com os serviços de emergência prestados no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Na segunda-feira (19/6), o expediente nas repartições públicas municipais volta ao normal, com a Central de Atendimento do Paço Municipal aberta ao público das 9h às 15 horas. O Centro de Informações Culturais e Turísticas também cumprirá expediente administrativo na segunda-feira e voltará com atrações abertas ao público na terça-feira (25/4), das 9h30 às 19h. Mais informações pelo telefone (17) 3405-9700.