publicado em 15/06/2017

O feriado de Corpus Christi desta quinta-feira altera o funcionamento dos principais serviços de Votuporanga. Supermercados, bancos e correios estarão fechados e órgãos municipais que desempenham serviços essenciais atuarão em regime de plantão. Amanhã, a maioria dos estabelecimentos volta a funcionar em expediente normal.

Comércio

De acordo com a Associação Comercial de Votupo-ranga, a ACV, as lojas da cidade estarão fechadas neste feriado, voltando a funcionar normalmente amanhã.

Supermercados

As redes Santa Cruz, Porecatu e Proença estarão fechadas neste feriado e voltam a funcionar normalmente amanhã.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Correios

As agências estarão fechadas neste feriado.

Poupatempo

Todos os postos estarão fechados hoje em razão do feriado de Corpus Christi. Na sexta e no sábado, dias 16 e 17, o expediente volta ao normal.

Prefeitura

A Prefeitura de Votuporanga não terá expediente da administração direta e indireta hoje e amanhã. O Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, também não abrirá neste fim de semana.

A população poderá contar com os serviços de emergência prestados no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24h da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Na segunda-feira, o expediente nas repartições públicas municipais volta ao normal, com a Central de Atendimento do Paço Municipal aberta ao público das 9h às 15h. O Centro de Informações Culturais e Turísticas também cumprirá expediente administrativo na segunda-feira e voltará com atrações abertas ao público na terça-feira, das 9h30 às 19h.