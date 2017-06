A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 23 de junho. Este ano, o governo estabeleceu como meta a vacinação de 90% dos grupos prioritários; em Votuporanga, aproximadamente 22 mil pessoas fazem parte do público-alvo desta ação.

A última prévia apresentada pelo setor de imunização da Secretaria Municipal da Saúde indica a cobertura vacinal de 79,42%, com a aplicação de 18.383 doses.

Crianças e gestantes são os grupos prioritários que apresentam menor adesão à campanha. Até agora 57,09% das crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, e 60,07% das gestantes foram vacinadas.

A vacina é trivalente, com proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B (gripe comum).

Além de ambos os grupos, podem receber a vacina, idosos, profissionais da saúde, puérperas, professores e demais trabalhadores da área da educação – diretores, inspetores, dentre outros; pessoas com doenças crônicas, funcionários do Ministério Público, policiais militares e civis, guardas municipais, bombeiros; servidores do Poupatempo, dos Correios, doadores de medula de sangue e medula, profissionais que atuam na limpeza urbana e coletores de resíduos, pessoas de 55 a 59 anos, cuidadores de idosos, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua e funcionários que compõem a Defesa Civil. “O estoque de vacinas que a Secretaria da Saúde dispõe é suficiente para a vacinação dos grupos prioritários, o que inclui o novo grupo, pessoas de 55 a 59 anos. Para a campanha deste ano, o município recebeu 40 mil doses da vacina”, esclarece a enfermeira do setor de imunização Danieli Fortilli.

Em 2017, o município contabiliza um caso de H3N2 e não há registro de H1N1.

As salas de vacinas das unidades de saúde e policlínica permanecem abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.