Poucas Instituições de Ensino Superior da região foram convidadas a aderir Programa, que facilita o acesso à graduação; benefício é válido a partir do 2º semestre

publicado em 17/04/2017

A UNIFEV firmou uma importante parceria com o banco Santander, a fim de oferecer um financiamento exclusivo aos alunos do curso de Medicina, por meio da instituição bancária.

Durante a tarde da última terça-feira (dia 11), o gerente de universidades do banco, responsável pela região de São José do Rio Preto, Norton Moreira Lima Junior, esteve no Campus Centro, para explicar aos estudantes e seus familiares o funcionamento do Programa.

“Criamos o ‘Financiamento da Graduação’ especialmente para o curso de Medicina. Somente algumas faculdades foram convidadas a aderir essa iniciativa, e o Centro Universitário de Votuporanga é um dos pioneiros. Com o financiamento, válido para os alunos matriculados a partir do 2º semestre, o valor do período contratado (seis meses ou um ano) é pago à vista à universidade. Já o aluno, terá o dobro do prazo para quitar suas parcelas. O bacana de tudo isso é que as prestações do financiamento não se acumulam, ou seja, a cada novo contrato, haverá um período maior de carência”, explicou Lima Junior.

De acordo com o controller da UNIFEV, Paulo Gil Guimarães, trata-se de um projeto piloto, exclusivo do Santander. “Acreditamos que será uma grande oportunidade para os alunos concluírem seus estudos com mais tranquilidade. Como os valores são pagos à vista para a Instituição, os estudantes ainda contarão com o desconto pontualidade, e o desconto do pagamento antecipado da semestralidade, caso seja efetivado dentro dos meses de janeiro e julho”.

A taxa do produto é de 2,29% ao mês mais o imposto de IOF, podendo variar para menos, de acordo com a análise de crédito da operação, feita pelo Santander.

Os interessados que já são correntistas do banco, devem comparecer na Central de Atendimento da UNIFEV para solicitar uma carta habilitação. Os demais podem ir diretamente ao Santander, que possui uma unidade em anexo ao Campus Centro.