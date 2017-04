Promovido pelo Rotary Club de Votuporanga Oito de Agosto, o projeto de Reconhecimento Profissional pertence ao Rotary Internacional

publicado em 13/04/2017

Na noite de ontem (12/04), o Rotary Club Oito de Agosto promoveu um evento festivo para homenagear profissionais e instituições educacionais, por meio do projeto de Rotary Internacional, que possibilita o Reconhecimento Profissional de cidadãos que atuam e se destacam nesse seguimento.

Os homenageados da noite foram: o professor José Aparecido Duran Netto, dirigente regional de ensino de Votuporanga; Dra. Encarnação Manzano, secretária municipal de educação de Votuporanga; e Maria Cristina Fernandes Neves, diretora de escola aposentada.

Na oportunidade foram homenageadas também, com o Certificado de Agradecimento, as escolas: COOPEVO/DINÂMICA, PICONZÉ/ANGLO, FEV/COLÉGIO UNIFEV e PASSO A PASSO/DOM BOSCO.

A COOPEVO/DINÂMICA foi representada pela professora Márcia Espada, diretora pedagógica da Escola Dinâmica; o PICONZÉ/ANGLO pela professora Roberta Bento, diretora pedagógica; a FEV/COLÉGIO UNIFEV pela professora Joana Prates, coordenadora pedagógica do Colégio Unifev – Ensino Fundamental e a PASSO A PASSO/DOM BOSCO pelas professoras Tânia Regina F. de Lima e Mirian A. Pereira Silva, diretora pedagógica e coordenadora pedagógica, respectivamente.

Em nome do Conselho Diretor do Oito de Agosto e de todos os membros integrantes do Clube, o Presidente Ricardo de Paula Santos entregou Certificados de Reconhecimento Profissional e de Agradecimento.

O evento foi prestigiado pelo ex-prefeito, Júnior Marão, o atual vice-prefeito, Renato Martins, e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Osmair Ferrari.

Após a reunião formal, foi servido um jantar a todos os presentes.