“Esquadrilha da Fumaça”, confirma apresentação em Fernandópolis, na semana de comemoração do aniversário da cidade

publicado em 20/04/2017

Atendendo a um pedido do deputado federal, Fausto Pinato (PP/SP), o Esquadrão de Demonstração Aérea da FAB (Força Aérea Brasileira), popularmente conhecido como “Esquadrilha da Fumaça”, confirmou apresentação em Fernandópolis, na semana de comemoração do aniversário da cidade.

O parlamentar foi convidado a visitar o Comando da Aeronáutica nesta quarta-feira, 19, onde recebeu do Brigadeiro do Ar, Maurício Augusto Silveira de Medeiros, a confirmação da chegada da esquadrilha no dia 27 de maio, semana do aniversário da cidade. “Recebemos a confirmação da Força Aérea. É uma excelente oportunidade para presenciar um empolgante e inesquecível evento no ar, feita por uma esquadrilha reconhecida e respeitada mundialmente”, comemorou o deputado Fausto Pinato.

Nas próximas semanas a organização da apresentação irá divulgar uma lista com as aeronaves em exposição e a programação do evento. Um grupo designado pela FAB vai passar a realizar a partir de agora vistorias para reconhecimento dos locais que irão receber a apresentação área.